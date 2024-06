A Bologna la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0

Giunta alla sesta edizione, la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 ritorna dal 27 giugno al 25 luglio, tutti i giovedì alle ore 21, negli spazi di Zu.Art giardino delle arti della Fondazione Zucchelli di Bologna.

La rassegna, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di nuovi linguaggi e tecnologie musicali del Conservatorio Martini del capoluogo emiliano, presenta le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata dell'Istituto formativo.

L'apertura, Voci tra madri e figli, vedrà la partecipazione della cantante Linda Valori e del pianista Teo Ciavarella, che si esibiranno insieme a Nicholas Guadagnini e Giovanni Angeli.

Gli appuntamenti proseguono il 4 luglio con Martini Tenors, che vedrà una formazione di sassofoni tenori capitanati da Barend Middelhoff e, in qualità di special guest, Adam Pache, musicista australiano. L'appuntamento dell'11 luglio, Clarinet Madness, coinvolge i clarinettisti Federico Calcagno, Enrico Erriquez, Francesco Giacalone con Moreno Di Matteo, Valentina Tollis, con una introduzione sulla storia del clarinetto di Stefano Zenni. A seguire, il 18 luglio, Brass Fantasy vedrà interagire Giacomo Uncini, Nicholas Guadagnini, Valentina Tollis, Michele Paccagnella e, al trombone, Checco Coniglio, storico cofondatore della Doctor Dixie Jazz Band.

La serata conclusiva del 25 luglio, intitolata Martini Arrangers Workshop, omaggio ai chitarristi-compositori, sarà interpretata da un'ampia formazione guidata da Michele Corcella, direttore artistico della manifestazione. In occasione delle serate musicali, sarà possibile visitare It rains, it snow, it paints, mostra collettiva dei migliori talenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitori e vincitrici del Concorso Zucchelli 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA