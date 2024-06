Esonda un torrente, allagato il centro di Pavullo nel Modenese

La perturbazione che si è abbattuta nel pomeriggio su Pavullo, nell'Appennino modenese ha causato l'esondazione del torrente Cogorno, intorno alle 16. L'acqua ha invaso il centro abitato di Pavullo, con la via Marchiani, strada che attraversa il centro, invasa da oltre 20 centimetri d'acqua. Il Cogorno, torrente tombato che passa sotto la strada, è esondato in poco tempo, non reggendo alla bomba d'acqua che si è abbattuta sul paese e ributtando su dalle fogne l'acqua che confluiva da più parti. Al momento sono diverse le criticità riscontrate, tanto che l'Amministrazione ha invitato i cittadini a non spostarsi se non per necessità.

Si registrano alcune frane e alcuni allagamenti anche a Zocca, Montese, Fiorano e Guiglia. Strade interrotte per le piogge e le frane pure nel Reggiano e in particolare in località Lupazzo, Comune di Toano, risultano isolate dieci case per uno smottamento di detriti sulla strada, Gli abitanti sono in sicurezza e anche i carabinieri sono intervenuti: è in corso il ripristino. In mattinata una bomba d'acqua sull'Appennino forlivese con vigili del fuoco al lavoro a causa di una decina di allagamenti, garage e scantinati e anche all'ospedale Angioloni di San Piero in Bagno.



