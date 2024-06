Bimbo di 4 anni caduto in piscina, è fuori pericolo

Sta meglio il bambino di quattro anni caduto in un piccola piscina rialzata a Mirandola, nella bassa modenese. Il piccolo era ricoverato da dieci giorni nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'Ospedale dei bambini di Parma dove, grazie all'esito degli ultimi esami, è stato dichiarato fuori pericolo.

"Le condizioni cliniche - spiegano dal reparto - sono buone e così oggi abbiamo disposto il trasferimento nella pediatria dell'Ospedale di Carpi, dove proseguirà per alcuni giorni il decorso clinico, fino alle dimissioni".

Il bambino il 14 giugno stava partecipando alla cena finale dell'anno scolastico della sua scuola d'infanzia quando ha superato un cancelletto ed è salito sul bordo di una piscina rialzata, finendo nell'acqua alta circa 70 centimetri.

Soccorso e stabilizzato dal 118, il bambino, in coma, era stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Parma dove è rimasto in osservazione sino all'esito positivo di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA