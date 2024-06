Ballottaggi: in Emilia-Romagna ha votato il 47,76%

BOLOGNA, 24 GIU - È calata di quasi 15 punti percentuali l'affluenza, nei nove Comuni dell'Emilia-Romagna dove si vota per il ballottaggio, rispetto al primo turno di due settimane fa. In tutto, infatti, ha votato meno di un elettore sue due (47,76) mentre al primo turno l'affluenza nei nove Comuni fu del 62,46%. I Comuni dove l'affluenza è stata più bassa sono Nonantola (41,9%) e Casalecchio (38,13%, quasi il 25% in meno). Sopra il 50% gli altri Comuni. Particolare il caso di Zerba, Comune più piccolo dell'Emilia-Romagna dove si è tornati al voto perché al primo turno entrambi i candidati hanno preso 28 voti. Hanno votato 57 persone, lo stesso identico numero di due settimane fa.

