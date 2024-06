A Ferrara torna il Festival di Danza Contemporanea

La danza contemporanea torna protagonista a Ferrara con spettacoli negli spazi verdi e nei palazzi storici della città: tra settembre e novembre, il Festival di Danza Contemporanea inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale con due prime mondiali e una prima nazionale.

Dopo l'anteprima della Festa della danza, il 12 e 13 settembre, delle scuole di danza ferraresi, il Festival comincia con la quarta edizione di Interno Verde Danza, otto spettacoli in città con più recite al giorno.

La prima mondiale di Puccini's opera - Voci di donne, di Artemis Danza è la proposta del 22 settembre alle 18 al Teatro Comunale, una creazione di Monica Casadei, che dedica il suo progetto a quattro eroine di Puccini, nel centenario della morte del compositore: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. In occasione dello spettacolo, gli allievi del corso Cantante 4.0, diretto da Leone Magiera, interpreteranno alcune delle arie più celebri di Puccini.

Il 29 settembre, la compagnia No Gravity di Emiliano Pellisari presenta Divina Commedia: dall'Inferno verso il Paradiso. Il Festival prosegue il 19 ottobre, sempre al Teatro Comunale, con Le sacre du printemps, concept e regia di Dewey Dell e coreografia di Teodora Castellucci, sulle musiche di Igor Stravinsky; il 2 novembre, invece, Wayne McGregor presenta Universe: a Dark Crystal Odyssey, una meditazione consapevole sulla crisi climatica, che affronta temi quali lo sfruttamento, la distruzione, l'apatia e, infine, la speranza. Ispirata originariamente da The Dark Crystal, il film fantasy cult di Jim Henson che racconta un pianeta sofferente e una razza divisa. In chiusura, 9 e 10 novembre, il Festival propone Balance of power della Parsons Dance Company, la compagnia fondata da David Parsons nel 1987 che ha base a New York.



