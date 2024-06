Muore travolta da un'auto, arrestato l'autista nel Ferrarese

Una donna di 39 anni è morta all'ospedale del Delta di Lagosanto per le lesioni riportate nell'incidente stradale che l'ha vista coinvolta nella notte tra venerdì e sabato a Lido delle Nazioni (Ferrara).

La donna, madre di tre figli e residente a Comacchio, è stata travolta da un'automobile mentre attraversava viale dei Continenti, davanti a un bar, insieme al compagno di 42 anni, rimasto ferito. Il conducente dell'automobile, un 44enne del posto, è risultato positivo all'alcol test ed è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri, che lo hanno anche sottratto dalla furia degli amici della coppia. La procura farà eseguire l'autopsia sul corpo della donna e una consulenza cinematica per chiarire la dinamica dell'incidente, anche per capire la velocità alla quale è avvenuto l'impatto.



