Un flashmob collettivo il 6 luglio festeggerà La Notte Rosa

Scatterà alle 18 di sabato 6 luglio 'l'ora X' della Notte Rosa: in Romagna, dalla costa all'entroterra, tutti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, liberando la propria personalità attraverso il ballo. Un grande flash mob collettivo per celebrare il Weekend Dance, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare.

In dieci località - Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesena, Lido Estensi, Forlì, Misano, Riccione, Rimini e Sarsina - sotto la guida di esperti ballerini, saranno indicati i passi da eseguire per celebrare il Capodanno dell'estate. Nelle intenzioni dei promotori, la Romagna si trasformerà nella pista da ballo più grande d'Italia con un tormentone destinato a diventare virale sui social network, un invito a scatenarsi a ritmo di musica che sarà amplificato da maxischermi e palcoscenici a cielo aperto. Il tutto sulle note di "Weekend Dance" realizzate da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e la collaborazione di altri dj per La Notte Rosa. Un brano dance che lancia un messaggio di allegria e condivisione per celebrare lo spirito festoso e accogliente del territorio.

Sul sito e sui social della Notte Rosa, che prevede decine di eventi tra il 5 e il 7 luglio, è già online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin'Arts e i ballerini che danzano al ritmo di "Weekend Dance" presentando il balletto del flash mob, cui tutti potranno fare riferimento per imparare i passi. In tutta la grafica dedicata al flash mob è presente il Qr Code che rimanda alla pagina dell'evento.





