Mattarella all'inaugurazione dell'e-building Ferrari

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è a Maranello per inaugurare l'e-building, lo stabilimento dove nasceranno vetture con motore termico, ibrido e il primo modello elettrico di Ferrari. Lo hanno accolto il presidente John Elkann, il vice presidente Piero Ferrari, l'amministratore delegato Benedetto Vigna. Lungo applauso dai dipendenti presenti che indossano la tuta rossa Ferrari. Presenti anche i sindaci di Maranello e die paesi vicini, il vicepresidente della Regione. A Mattarella è stata consegnata una lampada fatta con pezzi di scarto dei motori delle auto del Cavallino Rosso, un pezzo unico realizzato dai lavoratori.

"Siamo emozionati e felici, onorati di avere con noi il presidente Mattarella per l'inaugurazione dell'e-building, uno stabilimento che unisce la centralità della persona nel luogo di lavoro al rispetto dell'ambiente. Stiamo immaginando il futuro della Ferrari puntando su persone, innovazione e rispetto dell'ambiente," ha detto Elkann. "Investire sul nostro territorio è essenziale per prepararci con fiducia al futuro della Ferrari, confermando il nostro impegno per l'eccellenza italiana e per il nostro paese".



