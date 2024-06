Doppio appuntamento con Max Pezzali al Dall'Ara di Bologna

Arriva a Bologna il 'Max Forever (Hits Only)', il primo tour negli stadi di Max Pezzali, prodotto da Vivo Concerti. Dopo le oltre 38mila persone presenti allo Stadio Olimpico di Torino, Pezzali si esibirà il 22 e 23 giugno allo Stadio Dall'Ara: i biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

In ogni città toccata dal tour - dopo Bologna sono in agenda Roma, Milano, Messina e Bari - è allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata. Una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine brandizzate suoneranno le più note canzoni di Max Pezzali, non solo nelle piazze, ma anche sul palco in ogni data del tour come parte integrante dello show.

Dopo il successo della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento a San Siro, un tour invernale di oltre 30 date sold out nei palazzetti e il Circo Massimo, per un totale di oltre 520mila presenze, il tour di Pezzali prevede uno show completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée.



