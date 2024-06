Strage di Ustica, al via la rassegna 'Attorno al Museo'

In occasione dei 44 anni dalla strage di Ustica, costata la vita a 81 persone che viaggiavano a bordo di un Dc-9 dell'Itavia partito da Bologna, torna la rassegna "Attorno al museo" al parco della Zucca. Musica, teatro e arte saranno protagonisti della manifestazione che si terrà vicina al museo per la Memoria di Ustica dal 27 giugno al 10 agosto. Oltre alla consueta commemorazione nella sala del consiglio comunale a Palazzo d'Accursio, tra gli ospiti ci saranno Concita De Gregorio, Erica Mou, Stefano Massini, Virgilio Sieni e David Riondino.

Dal 27 giugno dalle 20 e per tutta la notte verrà proiettata la videoinstallazione di Jacopo Rinaldi (in collaborazione con MamBo) "Viaggio notturno per mare" in diverse zone della città.

Sempre il MamBo ospiterà Perso[a]nomalia, mostra di Robert Kusmirowski a cura di Lorenzo Balbi e Marinella Paderni.

Il filo rosso di tutti gli eventi è racchiuso da uno slogan: "Manca ancora un pezzo". "Quest'anno è particolare anche per la nascita della Fondazione sulla strage di Ustica che avrà il compito insieme a noi non solo di gestire il Museo, ma anche di portare a livello nazionale il linguaggio dell'arte per continuare questa battaglia", dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Per Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica "la verità c'è ma ne manca ancora un pezzo. Sappiamo per certo che il Dc-9 dell'Italia è stato abbattuto nell'ambito episodio di guerra aerea ma ancora non sappiamo gli autori materiali. Ma la battaglia continua".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA