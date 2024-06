Scontri fra polizia e attivisti al parco a Bologna

Un'altra mattinata di tensione si sta vivendo nella zona del parco Don Bosco, alla periferia di Bologna, con scontri che hanno provocato alcuni contusi. La Questura spiega che un paio di agenti sono stati colpiti, mentre i manifestanti raccontano che una ragazza sarebbe stata ferita con una manganellata. Si tratta del servizio di ordine pubblico, iniziato ieri, disposto dalla stessa Questura di Bologna per consentire l'abbattimento di alcuni alberi in viale Aldo Moro da parte di una ditta incaricata dal Comune dei lavori per il tram.

Secondo la Questura, i poliziotti hanno cercato il dialogo per convincere i manifestanti a desistere, ma senza successo, dato che questi hanno continuato a resistere "passivamente e attivamente con aggressioni verbali e insulti". La polizia spiega che alcuni dei manifestanti che si erano seduti ai piedi degli alberi sono stati sollevati e accompagnati poco distante, mentre gruppi più folti che continuavano con un atteggiamento ostile sono stati respinti con leggere spinte e in alcuni casi con l'uso degli scudi, senza l'uso di manganelli.

Un poliziotto è stato colpito da un pugno, un altro da uno schiaffo. Anche una giovane manifestante sarebbe rimasta ferita dopo aver preso un colpo alla testa.



