Festival del fumetto a Ravenna nel segno della libertà

La terza edizione del festival del fumetto Coconino Fest - nato a Ravenna dalla casa editrice Coconino Press, che lo celebra mettendolo in relazione con altri linguaggi e forme espressive, come la musica, il romanzo, il video e il teatro - si terrà a Ravenna dal 21 al 23 giugno nel segno della libertà, protagoniste le donne: dalla Francia Valentine Cuny-Le Callet, dalla Germania Anke Feuchtenberger.

Il programma comprende otto mostre, dall'arte corrosiva di Filippo Scòzzari ai nuovi talenti italiani, con l'accompagnamento di incontri, spettacoli e performance e la partecipazione di musicisti e scrittori, da Vasco Brondi a Guido Catalano. Sette esposizioni, fino al 28 luglio, saranno ospitate al Mar Museo d'Arte della città di Ravenna, l'ottava alla Biblioteca Classense.

Gipi esporrà per la prima volta le tavole del suo ultimo graphic novel Stacy, mentre dal Giappone arriva un maestro del manga contemporaneo, Usamaru Furuya. I fumetti al femminile di due grandi autrici, Cuny-Le Callet e Feuchtenberger, si interrogano sulla società e sulla storia recente. I riflettori saranno puntati anche sul genio beffardo di Scòzzari, su matite giovani e su talenti già affermati come Antonio Pronostico e Pietro Scarnera, quest'ultimo alla Classense. Al Mar è in programma anche una collettiva degli esordienti di casa Coconino Press: Enrico Pinto, Michele Peroncini, Spam Il Mandarino Psichico, Isabella Tiveron.

'Freedom', libertà, è la parola chiave che accomuna gli eventi proposti quest'anno: "libertà creativa degli artisti del fumetto, ma anche libertà di parola, d'espressione, di rompere gabbie e barriere che ostacolano il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, ancora troppo spesso minacciati e negati".





