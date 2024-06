'Da Felice Giani a Luigi Serra' prorogata al 28/7 a Bologna

E' stata prorogata fino a domenica 28 luglio la mostra 'Da Felice Giani a Luigi Serra - L'Ottocento nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna', a cura di Angelo Mazza. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della rassegna "La pittura a Bologna nel lungo Ottocento 1796-1915" promossa dal Museo Civico del Risorgimento, presenta per la prima volta al pubblico una selezione delle principali opere dell'Ottocento bolognese appartenenti alle Collezioni d'arte e di storia della Fondazione Carisbo. In occasione del posticipo di chiusura e visto l'interesse riscosso dalla mostra in questi mesi, saranno organizzate tre visite guidate speciali, prenotabili sul sito www.genusbononiae.it, il 29 giugno, 11 e 25 luglio.

La mostra, aperta dal 21 marzo, è viaggio alla scoperta delle opere più importanti delle collezioni della Cassa di Risparmio in Bologna realizzate tra gli ultimi anni del Settecento e i primissimi del Novecento: trenta artisti e oltre cento opere, suddivise in sei sezioni tematiche, tra dipinti, sculture, disegni, acquerelli, incisioni e le preziose maioliche della manifattura Minghetti appartenute al duca di Montpensier.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA