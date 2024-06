Al Grand Hotel di Rimini con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Sarà l'atmosfera felliniana del giardino del Grand Hotel di Rimini a incorniciare la quinta edizione della 'Terrazza della Dolce Vita', i salotti di Simona Ventura e Giovanni Terzi che dal 30 luglio all'11 agosto, a poche settimane dal loro matrimonio fissato il 6 luglio, ospiteranno un parterre con ospiti di rilievo: giornalisti, politici, professori, scrittori, nomi celebri dello spettacolo.

Si racconteranno al pubblico (ore 19) con un unico fil rouge, "Vero o Falso", la Duchessa di York Sarah Ferguson (10 agosto); Gino Cecchettin, il padre di Giulia, scomparsa nel novembre 2023 a 22 anni, vittima di femminicidio; dal mondo del cinema Giancarlo Giannini, Simona Izzo, Ricky e Gianmarco Tognazzi, il doppiatore Luca Ward, Lino Banfi; dal palcoscenico televisivo Alessandro Cecchi Paone, Enzo Iacchetti, il cantante Den Harrow, icona musicale degli anni '80; i ballerini Giada Lini, Kledi Kadiu e Graziano Di Prima, l'autrice Anna Carlucci.

Si comincia con Banfi, poi Ricky Tognazzi e Simona Izzo presenteranno la mostra "Ugo di noi. 101 anni di Ugo Tognazzi", prima grande esposizione monografica in omaggio all'attore, allestita al Grand Hotel con un percorso tra fotografie, testi, locandine, cimeli di famiglia, contributi audiovisivi e inediti.

Nel cartellone degli ospiti - tra gli altri - anche Umberto Brindani, direttore di Gente, il giornalista Andrea Scanzi che ripercorrerà la carriera di Franco Battiato, Gianluigi Nuzzi con l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, che presenterà il suo libro "Il bosco dove tutto cominciò.

Storia di una famiglia partigiana". In data da definire un salotto "al femminile" sul tema della violenza con l'avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini De Pace ed Elisabetta Aldrovandi, avvocatessa e presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato.

"La 'Terrazza' - commenta l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - è un momento unico nell'estate riminese, un appuntamento che rende ancora più ricca ed attrattiva per i nostri ospiti l'offerta di intrattenimento della Romagna".





