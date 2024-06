Torna 'Dedalo', cultura e giornalismo protagonisti a Parma

Cultura e giornalismo saranno protagonisti, dal 25 al 28 giugno a Parma, con la seconda edizione di 'Dedalo', progetto curato da Luca Sommi e promosso dal Comune che vuole essere un percorso di educazione all'ascolto, di attenzione alla parola, occasione di confronto e di meditazione su molteplici temi del mondo contemporaneo. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito e senza prenotazione.

La rassegna prevede ogni sera un doppio appuntamento: martedì alle 19 salirà sul palco la giornalista e conduttrice delle Iene Veronica Gentili per parlare di donne e pari opportunità, alle 21.30 il cantautore Morgan parlerà della sua vita e della sua carriera. Il 26 toccherà al professor Stefano Mancuso, botanico e saggista che racconterà il mondo delle piante, poi ad Alessandro Di Battista, attivista impegnato in tante battaglie, che racconterà la sua esperienza in giro per il mondo. Il 27 la giornalista e inviata di guerra Cecilia Sala racconterà le sue esperienze negli scenari di guerra, quindi salirà sul palco Sigfrido Ranucci, giornalista e curatore di Report (Rai 3).

Venerdì 28 ci sarà l'attore Massimo Ceccherini, storica spalle di Leonardo Pieraccioni e oggi sceneggiatore dei film di Matteo Garrone; a chiudere la rassegna, il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, che racconterà la sua vita in prima linea contro le mafie.

"Dedalo si aggiunge ad un'estate già davvero ricca di occasioni che è sbocciata con una partecipazione incredibile dei parmigiani alle prime rassegne già svolte - ha commentato in conferenza stampa il vicesindaco Lorenzo Lavagetto -. Dedalo è un'ulteriore dimostrazione della vivacità della città e delle interessanti collaborazioni che sa attirare".



