Mozarc Bellco, stop procedure di licenziamento fino al 26

Mozarc Bellco non attiverà procedure di licenziamento fino al 26 giugno, data dell'incontro in Regione Emilia-Romagna. È quanto emerge al termine di un incontro di quattro ore tenutosi oggi a Modena, nella sede locale di Confindustria. Lo hanno detto i sindacati ai lavoratori in presidio e lo conferma una nota diffusa dall'azienda al termine dell'incontro: "L'azienda ha dichiarato la propria disponibilità a non intraprendere azioni unilaterali sino al prossimo incontro istituzionale, confermando altresì la volontà di esplorare tutte le possibili soluzioni per gestire la situazione".



