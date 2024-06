Bonaccini, 'sull'alluvione Regioni e Comuni tagliati fuori'

"Proprio nel momento in cui la Camera approva il cosiddetto Ddl Calderoli sull'autonomia differenziata il Governo continua ad accentrare sempre più nelle sue mani la gestione di tutto, a partire dalla ricostruzione post-alluvione, tagliando fuori Regione e Comuni.

Un'impostazione sbagliata che li ha portati a una sonora bocciatura da parte degli elettori dell'Emilia-Romagna dieci giorni fa, dove hanno perso nella quasi totalità dei Comuni chiamati al voto in Romagna. Consiglierei meno arroganza e più confronto". Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che torna a chiedere al Governo di rimborsare i danni al 100%, "come invece accaduto dopo il terremoto che colpì l'Emilia".

"A ormai tredici mesi dall'alluvione - dice -proprio non ci siamo. Non solo il credito d'imposta per la ricostruzione, che avevamo chiesto fin dal primo giorno, rimane inattuato in qualche cassetto ministeriale, ma i rimborsi dei beni mobili per i cittadini che hanno perso tutto sono totalmente insufficienti.

Il Governo, dalla presidente Meloni in giù, si era impegnato a risarcire il 100% dei danni subiti. Ora il decreto in discussione al Senato fissa il tetto forfettario a 6.000 euro per i beni mobili. Se proprio non vogliono o non riescono a garantire il 100% di rimborso dei danni, noi chiediamo di alzare questi rimborsi almeno a 30.000 euro, perché non sia una presa in giro per le famiglie alluvionate. Abbiamo anche chiesto di sbloccare una volta per tutte i soldi del Pnrr - 1,2 miliardi di euro - annunciati in pompa magna cinque mesi fa per la ricostruzione pubblica: passa il tempo, i soldi non si vedono e rischiamo di perdere un'altra estate per fare lavori urgenti".

Bonaccini sottolinea anche di aver dato il via libera al rinnovo fino al 31 dicembre del commissario Figliuolo, la cui richiesta è arrivata con una lettera. "Mi sarei aspettato almeno una telefonata - ha detto - ma nemmeno hanno sentito il dovere di farlo. A proposito di rispetto istituzionale nei confronti di chi ha subito e vissuto un anno fa una tale tragedia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA