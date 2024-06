Banda ultralarga E-R arriva ai palasport Bologna e Reggio E.

Con una connessione a Internet veloce, libera e gratuita, attiva 24 ore su 24 l'Emilia-Romagna continua a potenziare la propria rete pubblica a banda ultra-larga 'EmiliaRomagnaWiFi', portandola all'interno dei luoghi dello sport e della cultura.

Dopo il Pala De Andrè di Ravenna, infatti, la connessione veloce arriva anche al PalaDozza di Bologna e al PalaBigi di Reggio Emilia, mettendo a disposizione di spettatori e visitatori il servizio di collegamento Wi-Fi a Internet fornito dalla Regione, in collaborazione con Lepida ScpA e con le Amministrazioni comunali delle due città.

Un piano da 1,3 milioni volto a collegare alla rete a banda ultra-larga regionale, da Piacenza a Rimini, 12 Palazzetti dello sport entro il 2025 (di cui tre già connessi, PalaDozza, PalaBigi e Pala De Andrè), attraverso l'attivazione, complessivamente, di 468 nuovi punti d'accesso. E che si affianca al progetto 'EmiliaRomagnaWiFi Costa', per portare la connessione veloce, entro l'estate 2025, in tutto il litorale emiliano-romagnolo, dai Lidi Ferraresi a Cattolica, grazie a un investimento di 3,9 milioni.

"Vogliamo garantire a tutti i cittadini - spiegano l'assessora all'Agenda digitale, Paola Salomoni, e il capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, coordinatore delle iniziative in materia di sport, Giammaria Manghi - l'accesso libero e gratuito a internet, a partire dagli spazi pubblici, dove la comunità si riunisce. I palazzetti dello sport sono luoghi di aggregazione sul territorio, sia per gli eventi sportivi, sia per quelli sociali e culturali ed è importante valorizzarli, continuando a investire su un'Emilia-Romagna sempre più competitiva e attrattiva, anche nel campo dei servizi digitali".



