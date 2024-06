Zuppi, solidarietà ai lavoratori della Bellco di Mirandola

"La solidarietà è con voi, con i lavoratori di Mozarc Bellco di Mirandola". Lo ha detto il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, in un videomessaggio ai lavoratori in presidio davanti allo stabilimento dell'azienda biomedicale di Mirandola, nel Modenese, per protestare contro lo stop alla produzione che mette a rischio 350 posti di lavoro tra dipendenti diretti e interinali.

"Per quello che possiamo, la solidarietà della Chiesa è piena. L'augurio è che si possano trovare le soluzioni, ci sono, bisogna trovare le soluzioni. A volte con pazienza, con solidarietà, sapendo che la precarietà è quanto di peggio ci possa essere, anche come investimento per il futuro. Ci auguriamo che le parti sociali riescano a trovare gli accordi e a dare le garanzie, a guardare con speranza al futuro. Sentiteci vicini", ha detto Zuppi.



