Spedizione italiana in Groenlandia cerca idrogeno geologico

Il 24 giugno è prevista la partenza della spedizione scientifica italiana . E' organizzata dall'Università di Bologna e per due settimane i ricercatori saranno in Groenlandia, al largo del villaggio di Nanortalik, alla ricerca di idrogeno geologico.

La missione è guidata da Alberto Vitale Brovarone, del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Alma Mater, ed è organizzata nell'ambito del progetto DeepSeep, finanziato dal Consiglio europeo delle ricerche (Erc).

Composto da quattro scienziati del DeepCarbon Lab dell'Università di Bologna, un ricercatore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche e uno dell'Università di Copenhagen, il gruppo di ricerca esplorerà la regione sud-occidentale della Groenlandia per cercare tracce della formazione e circolazione di idrogeno naturale in rocce antiche quasi due miliardi di anni.



