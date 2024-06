Malore durante una camminata nel Bolognese muore 75enne

Un escursionista di 75 anni ha accusato un malore ed è morto durante una camminata lungo il sentiero 811 in località Cò del Vento nel territorio di Monterenzio, nel Bolognese. L'anziano, residente a Granarolo dell'Emilia, era insieme ad altri conoscenti che hanno subito allertato i soccorsi: i sanitari dell'EliPavullo hanno tentato di rianimare il pensionato, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della stazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, tra loro c'era anche un infermiere che ha supportato le operazioni dell'equipe dell'elisoccorso, e i carabinieri.



