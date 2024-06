Cervia pronta l'Open d'Italia, Chimenti 'sarà un grande torneo'

L'Open d'Italia si prepara ad arrivare all'Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna) per l'81/a edizione. Dal 27 al 30 giugno la massima competizione italiana di golf torna in Emilia Romagna, a 31 anni dalla prima volta e unica volta, quando si disputò a Modena. A confrontarsi sul green ci saranno tre Master Champions come Patrick Reed, Danny Willett e Angel Cabrera, oltre a otto dei nove migliori giocatori azzurri sul DP World Tour, da Matteo Manassero a Guido Migliozzi, due che rappresenteranno l'Italia ai Giochi di Parigi.

L'evento è stato presentato a Bologna, nella sede della Regione Emilia Romagna, alla presenza tra gli altri del governatore Stefano Bonaccini, dell'assessore al turismo, Andrea Corsini, e del presidente della Federgolf, Franco Chimenti. "A un anno dalla drammatica alluvione che ha colpito la Romagna, sono certo che da un appuntamento così prestigioso potrà arrivare un'ulteriore occasione di visibilità e promozione per questi territori, che con tenacia si stanno rialzando. A conferma della straordinaria valenza anche sociale che il grande sport può e deve avere", il commento di Bonaccini.

"Mi aspetto un grande torneo e un'ampia partecipazione di pubblico in una regione che, in quei giorni, sarà al centro di due incredibili appuntamenti internazionali: l'Open d'Italia e il Tour de France. Spero in un grande risultato da parte degli italiani, per provare a tornare al successo otto anni dopo l'ultima volta", ha detto Chimenti.

I concorrenti totali in gara saranno 156 e si affronteranno su una distanza di 72 buche (18 al giorno), in palio un montepremi da 3,25 milioni di dollari. I due migliori classificati, se non già qualificati, staccheranno il pass per partecipare, dal 18 al 21 luglio in Scozia, al The Open, quarto Major maschile del 2024.

L'ingresso sarà gratuito (previa registrazione su www.openditaliagolf.eu) e l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf, con l'ultimo round su Rai Sport e Rai Play.





