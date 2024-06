Trova borsello sul bus e lo dà all'autista, ci sono 60.000 euro

Ha trovato un borsello lasciato incustodito su un autobus della linea Tper a Bologna e lo ha prontamente portato all'autista. In quel borsello, rinvenuto da un ragazzino in viaggio sul mezzo pubblico, c'era una piccola fortuna: più di 60.000 euro confezionati in pacchetti, oltre ai documenti e a oggetti personali.

Tutto consegnato agli agenti della Polizia Locale, chiamati dal guidatore, che hanno fatto scattare le indagini individuando il proprietario del borsello. Svolti gli accertamenti del caso, spiegano dall'Amministrazione comunale bolognese, l'intero importo verrà restituito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA