I genitori di Evelina Neamtu, la 15enne bolognese della quale non si hanno più notizie da venerdì mattina sporgono una denuncia, assistiti dall'avvocata Barbara Iannuccelli e dall'associazione Penelope, per sottrazione di minore. "Sappiamo con chi è Evelina e lo denunciamo", dicono.

La ragazza, che vive con la famiglia in zona Pilastro, è scomparsa da tre giorni. I genitori, che sabato hanno lanciato un appello, hanno fondati sospetti sulla sua scomparsa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA