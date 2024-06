Opentour, Accademia Belle Arti di Bologna si mette in mostra

L'Accademia di Belle Arti di Bologna si mette in mostra, nelle sue aule e sul territorio cittadino, con il decennale di 'Opentour - Art is coming out', grande evento espositivo diffuso in 28 gallerie e spazi privati, con un fitto programma di iniziative e progetti speciali da domani, 18 giugno, al 23. Le porte della storica istituzione bolognese si aprono domani, martedì 18 giugno con 'Openshow', fucina della creatività che si articola in un ampio percorso espositivo fino al 29 giugno con opere di circa 300 studentesse e studenti dei Dipartimenti di Arti visive e di Progettazione e arti applicate.

Il 20, dalle 15 alle 23, tra le strade e le piazze della città, inaugura 'Giovani talenti in galleria', che vedrà protagoniste le opere degli studenti dei Bienni e dell'ultimo anno dei Trienni. 'OpenTour' mette così in relazione l'intenso lavoro di ricerca che si svolge in Accademia con gli spazi dell'arte, in particolare le gallerie, fulcro dell'attività commerciale, per promuovere i giovani talenti e introdurli nel mondo professionale. Il 22 giugno alle 18, nella Corte del Terribilia dell'Accademia, verrà assegnato il premio Art Up 2024 di Fondazione Zucchelli, ideato nel 2018: la giuria presieduta da Lorenzo Balbi, direttore artistico del MAMbo-Museo d'Arte Moderna, e composta dal collezionista Enea Righi e dalla critica d'arte e curatrice Eva Brioschi, vaglierà i lavori di arte contemporanea in concorso esposti in città e assegnerà quattro premi. Le opere vincitrici saranno acquisite nelle collezioni dei finanziatori. Inoltre il 18 giugno (ore 14) l'Aula Magna dell'Accademia ospiterà la seconda edizione di 'Quel pomeriggio di un giorno da Tuono', evento dedicato alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, e il 20 (ore 11) sarà presentato il libro '*giannilatino' (LetteraVentidue) alla presenza dell'autore Gianni Latino, uno dei nomi più affermati nel panorama del graphic design italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA