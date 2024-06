In Piazza a Bologna ritorna "Sotto le stelle del Cinema"

Promosso dal Comune e dalla Cineteca di Bologna, da oggi al 14 agosto ritorna "Sotto le stelle del Cinema", 56 serate in Piazza Maggiore, in quello che in molti hanno definito "il cinema più bello del mondo". Un cartellone che, come di consueto, intreccia il programma serale del festival Il Cinema Ritrovato: classici restaurati, cineconcerti e gli omaggi a Sandra Milo, Marcello Mastroianni (nel centenario della nascita) e Massimo Troisi (30 anni dalla morte, ricordato anche con il manifesto della rassegna tratto dal film Il postino).

La rassegna, annunciata dal sindaco Matteo Lepore e dal direttore della Cineteca Gianluca Farinelli, comincia, dunque, questa sera con Francesco Guccini che festeggia i 40 anni di Fra la via Emilia e il West, il doppio album live che contiene alcuni brani registrati proprio nel concerto del 21 giugno in Piazza Maggiore. Oltre al "maestrone" modenese, saranno tanti gli ospiti che presenteranno loro opere o film di altri autori: l'8 luglio Gianluigi Toccafondo per il film d'animazione La voix des Sirènes, l'11 luglio torna il Premio Cipputi assegnato a Michele Riondino per Palazzina Laf, il 12 una serata dedicata all'intelligenza artificiale, il 13 il giornalista Italo Cucci per festeggiare Pupi Avati e il suo film sul calcio Ultimo minuto. E poi, tra gli altri, Roberto Andò per La stranezza, Pier Francesco Favino per L'ultima notte d'amore del regista Andrea Di Stefano, il produttore Jonathan Wang a presentare il film Premio Oscar Everything Everywhere All at Once.

Dopo la pausa per il concerto del 2 agosto, si riprende il 3 con l'omaggio a Sandra Milo e Marcello Mastroianni col felliniano 8 e mezzo, e a seguire L'ombrellone di Dino Risi, La dolce vita, Divorzio all'italiana di Germi, I compagni di Monicelli, Matrimonio all'italiana di De Sica, Una giornata particolare di Ettore Scola. Come avviene da qualche tempo, la chiusura spetta alla grande festa popolare per promuovere la Filuzzi in Piazza.

Prima della presentazione di "Sotto le stelle del Cinema", Lepore e Farinelli hanno mostrato la nuova porta di ingresso al Cinema Modernissimo situata in Piazza Re Enzo, "chiamiamola Lanterna e non pensilina", ha detto il suo ideatore Mario Nanni.

"Un progetto non invasivo rispetto alla città", è stato detto, che conduce in "un mondo sotterraneo che è un vero e proprio universo", ha aggiunto l'attrice Alice Rohrwacher presente all'evento poiché dal 20 giugno quello spazio ospiterà la sua mostra, Bar Luna, in occasione del Cinema Ritrovato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA