Gala Lirico con Anna Maria Sarra e Marcello Rosiello il 19/6

Con un grande gala lirico a Ca' la Ghironda a Zola Predosa, poco fuori Bologna, la rassegna estiva "Notti Magiche alle Ville e ai Castelli" dell'Associazione "Conoscere le Musica - Mario Pellegrini" prosegue mercoledì 19 giugno con inizio alle 21: protagonisti il soprano Anna Maria Sarra, il baritono Marcello Rosiello e il pianista Dario Tondelli.

Sugli spartiti arie, duetti e scene da tre amatissimi capolavori come La Traviata e Rigoletto di Giuseppe Verdi e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il gala lirico è forse la forma di concerto più amata e popolare: fin dai tempi dei celebri Concerti Martini & Rossi, il pubblico amante della lirica adora ascoltare nella stessa sera le arie più famose del repertorio. L'immenso gala lirico all'Arena di Verona trasmesso in mondovisione il 7 giugno scorso, seguito da milioni di spettatori e nato per festeggiare il riconoscimento del Canto Lirico come patrimonio culturale immateriale Unesco, ne è stata un'evidente dimostrazione. Anche l'Associazione "Conoscere la Musica Mario Pellegrini" ha da sempre inserito uno o più gala lirici nel suo cartellone: quest'anno la scelta è andata a due cantanti molto attivi nel teatro d'opera come il soprano Anna Maria Sarra ed il baritono Marcello Rosiello, con alla tastiera uno dei big degli accompagnatori pianistici come Matteo Tondelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA