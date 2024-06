Farinelli lascia la presidenza della Festa del Cinema di Roma

"Ne ho parlato con il sindaco Gualtieri, non potrò accettare il rinnovo del mandato di presidenza perché gli impegni professionali e familiari a Bologna me lo impediscono, ma sono certo che il cammino positivo della Fondazione Cinema per Roma proseguirà". Con queste parole Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, ha annunciato l'intenzione di lasciare la presidenza della festa del Cinema di Roma, parlando a margine della presentazione di 'Sotto le stelle del cinema' a Bologna.

"In questi due anni - ha detto Farinelli - grazie anche al lavoro di Francesca Via, la Fondazione si è potuta trasformare, ora gestisce la Casa del Cinema, aperta tutti i giorni, sette arene in altrettanti Municipi della città e la Festa ha trovato la sua giusta dimensione valorizzando il meglio del cinema italiano e internazionale grazie allo straordinario lavoro della direttrice artistica Paola Malanga".

Farinelli ha ringraziato il sindaco Gualtieri "per l'onore ricevuto in questi due anni di aver presieduto il Cda della Fondazione Cinema per Roma".



