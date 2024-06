Auto esce di strada e finisce in un canale,2 morti nel Ferrarese

Due uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale intorno alle 14.45 in località Portoverrara, nel territorio di Portomaggiore, nel Ferrarese. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale San Carlo Trava.

I due stavano viaggiando a bordo di una Opel Zafira insieme ad altre cinque persone, tutte di nazionalità pakistana e stavano tornando dal lavoro. L'auto, secondo i primi rilievi, è uscita autonomamente di strada ed è finita nel canale che la costeggia. Una delle due vittima è deceduta sul colpo, mentre l'altra ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Sul posto, oltre al 118 con due elicotteri, tre ambulanze e un'automedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Portomaggiore e Ferrara, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Portomaggiore e la Polizia Locale che si è occupata dei rilievi.





