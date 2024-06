A Bologna 'vestizione collettiva' per il Tour de France

In vista del passaggio del Tour de France de France a Bologna, con l'arrivo della carovana gialla attesa domenica 30, la città si appresta a una 'vestizione collettiva': un lunghissimo nastro di 16 chilometri - giallo ovviamente - intreccerà balconi e finestre, alberi e monumenti tra le vie attraversate dalla corsa. A lanciare l'iniziativa il Comune di Bologna, in collaborazione con Maap - Atelier d'Arte Pubblica, Salvaiciclisti Bologna, Fiab Bologna, Monte Sole Bike Group, Cantieri Meticci e Rivestiti Festival "Bologna ha porte che disegnano accoglienza e non confini - evidenziano le associazioni - ha strade che uniscono e non separano. Bologna è una regola che porta il nome di comunità. A chi la guarderà da vicino e da lontano vogliamo mostrare per intero la sua bellezza, che si esprime attraverso i valori dell'inclusione e della solidarietà, della cura del singolo da e per la collettività".

Come primo passo, il Comune e gli altri promotori della 'vestizione' rivolgono un invito alla cittadinanza, per il prossimo sabato 22 giugno, a costruire un'installazione lungo la tangenziale delle biciclette. "L'invito è rivolto a ciclisti urbani e agonisti, famiglie, bambini e adolescenti, volontari, attivisti ma anche semplici cittadini - osserva Mattia Santori, delegato ai Grandi eventi sportivi e responsabile della Grand Depart bolognese - "avremmo potuto delegare la vestizione a un'agenzia di comunicazione ma vogliamo invece rappresentare una comunità che si prepara a una festa, scegliendo insieme l'abito migliore e personalizzandolo".



