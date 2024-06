Regione Campania, garantire un futuro ai lavoratori Iia

La Regione Campania, "in tutti gli incontri che si sono tenuti al tavolo ministeriale, ha sempre precisato e sottolineato che, al di là della scelta dell'imprenditore privato che dovrà subentrare a Invitalia e a Leonardo nell'assetto societario, l'unico vero obiettivo deve essere quello di garantire l'occupazione piena dei due stabilimenti di Bologna e di Flumeri", in provincia di Avellino.

E' quanto si afferma in una nota della Giunta regionale "in relazione alla notizia secondo cui il ministero delle Imprese avrebbe autorizzato Invitalia a procedere nell'accordo con la società Seri Industrial per risolvere la crisi di Industria Italiana Autobus".

"Sono pertanto assolutamente condivisibili - prosegue il comunicato - le garanzie che chiedono i sindacati e devono essere verificate e discusse tutte le proposte di acquisto come del resto è stato più volte assicurato al tavolo ministeriale.

E' necessario che i lavori del tavolo continuino in un clima di collaborazione e condivisione per poter arrivare alla migliore soluzione per i lavoratori garantendo loro un futuro occupazionale".



