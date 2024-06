Il drone soccer sbarca a Bologna, Wmf premia la Corea

Al "Wmf - We make future" oggi nella giornata conclusiva della kermesse sarà premiato il club coreano che ieri ha vinto la prima challenge internazionale di Drone soccer, uno sport ad alta impronta tecnologica sbarcato per la prima volta in Europa, che è stato una delle attrazioni dell'eSports & Gaming Fest che più ha catalizzato l'attenzione del pubblico presente in fiera.

Il drone soccer è uno sport futuristico. "In Corea va già fortissimo", assicura all'ANSA una delle giocatrici del club vincitore. Sfrutta droni e tecnologia all'avanguardia e richiama le celebri palline che sfrecciano in aria col Quidditch di Harry Potter.

Nel primo torneo internazionale ospitato dal Wmf a Bologna si sono sfidati club provenienti da Corea (due squadre), Italia e Turchia in un'area predisposta ad hoc di 260 metri quadrati, dimostrando abilità, strategia e precisione nei controlli. I partecipanti hanno anche avuto anche la possibilità di testare il Drone Soccer in prima persona grazie all'area dedicata al gioco per i partecipanti che, guidati dalla Fida - Federation of International Drone soccer Association, hanno messo alla prova le proprie abilità.



