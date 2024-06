Concerto a Bologna di Enhco&Serafimova, pianoforte e marimba

Thomas Enhco, uno dei più raffinati e colti pianisti jazz francesi e la bulgara Vassilena Serafimova, marimbista tra le più acclamate, costituiscono un insolito Duo che, grazie a un innato e ribelle talento plasmato su comuni affinità elettive, incanta il pubblico di mezzo mondo.

Ogni loro recital diviene, infatti, un evento.

Entrambi figli d'arte ed entrambi interpreti di formazione classica e compositori, dal loro primo incontro nel 2009, non si sono più lasciati. Il Duo Enhco & Serafimova debutterà in Italia, martedi 18 giugno alle 21 nel Cortile dell'Archiginnasio di Bologna, ospite della rassegna Pianofortissimo 2024. L'alto profilo della loro produzione creativa, forte di questo fortunato sodalizio artistico, ha avuto il suo primo exploit nel 2016, con l'incisione dell'album Funambules per Deutsche Grammophon, dove le rivisitazioni di Mozart e Saint-Saëns si incontrano con composizioni originali, conciliando secoli di musica con fedeltà e invenzione allo stesso tempo.

A Bologna proporranno, in un mix di pianoforte e marimba, il cd Bach Mirror, uscito per Sony Music nel 2021, un'opera nuova che conferma e rafforza la loro magica alchimia nel nome di Johan Sebastian Bach ma con composizioni originali e trascrizioni composte da loro stessi.



