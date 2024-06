Corteo a Mirandola contro gli esuberi in Bellco

Domattina ci sarà un corteo a Mirandola, nel Modenese, per protestare contro la decisione di Mozarc Bellco di chiudere i reparti produttivi mettendo in esubero 350 lavoratori tra diretti e interinali. A promuovere la mobilitazione sono Cgil e Cisl, insieme ai sindacati di categoria Filctem e Femca: "Giù le mani dal biomedicale!", sarà lo slogan della manifestazione, che prevede il concentramento alle 9.30 presso il piazzale della vecchia stazione delle corriere e l'arrivo in piazza della Costituente. A partecipare dipendenti, cittadini e sindaci dei Comuni dell'Area Nord.

"Vogliamo salvare il distretto dall'atteggiamento predatorio di multinazionali che mirano solo a massimizzare i profitti e alla finanziarizzazione delle imprese - affermano i sindacati - Oggi siamo tutti chiamati a sbarrare la porta ad un modo di fare impresa tossico che può ammalare il biomedicale. Quindi, non lasceremo soli le lavoratrici e i lavoratori, tutti insieme teniamo altissima l'attenzione e portiamo questo tema anche in Europa. Non possiamo essere una volta di più il terreno di caccia per manager senza scrupoli".



