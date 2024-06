Violenza sessuale su minorenne, arrestato 39enne nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 13 GIU - Un 39enne è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne a Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano. E ora si trova agli arresti domiciliari. L'uomo è accusato di aver indotto la ragazzina a compiere e subire atti sessuali, approfittando del rapporto di parentela con la madre di lei e occupandosi dunque della minore dopo la scuola. A scoprire tutto è stata proprio la madre della giovane che si è insospettita in seguito ad alcuni comportamenti strani della figlia e ha deciso di installare delle telecamere nascoste all'interno dell'abitazione per capire cosa avvenisse in sua assenza.

I video compromettenti sono stati consegnati ai Carabinieri di Castelnovo Monti che hanno avviato immediatamente le indagini coordinate dalla procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore capo, Calogero Gaetano Paci. Gli inquirenti hanno acquisito anche le conversazioni sui telefonini della vittima e dell'indagato. Inoltre la ragazzina ha fatto parziali ammissioni. La magistratura ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai militari.

