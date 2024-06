Apre a Bologna 'I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer'

BOLOGNA, 11 GIU - Nei mesi scorsi a Roma ha registrato oltre 70mila visitatori, tra cui molti giovani: dall'11 giugno, la mostra 'I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer' apre al pubblico bolognese nelle sale del Museo Civico Archeologico ricca di contenuti multimediale, foto, giornali, scritti dell'ex segretario del Partito Comunista Italiano, di cui ricorrono i 40 dalla morte, e sono da poco passati i cento dalla nascita. In questa tappa a Bologna, la mostra si arricchisce di una sezione dedicata al rapporto privilegiato che Enrico Berlinguer, uno dei più importanti protagonisti della storia politica del Novecento, intrattenne con l'Emilia-Romagna.

"Una figura importante per la Repubblica italiana, decisiva nella storia del nostro Paese e nella politica contemporanea. - Ha spiegato il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alla presentazione. - Una mostra che attraversa un'epoca, ne racconta il costume e l'adesione del popolo a una idea politica e a un modo di vivere la politica. Credo sia importante entrare nel personaggio, e comprenderne il pensiero intellettuale e filosofico, le passioni, capire il perché di certe scelte, il suo sguardo al futuro, il Compromesso storico. La nostra non è dunque una scelta nostalgica, ma di interesse critico, di dibattito pubblico e di grande voglia da parte di Bologna di conoscere; insomma, - ha concluso Lepore - una porta aperta sull'attualità e sulla storia, per approfondire ciò che è stato il nostro Paese".

La mostra resterà aperta fino al 25 agosto con ingresso gratuito.

