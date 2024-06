Europee: in Emilia-Romagna alle 12 ha votato il 32%

L'Emilia-Romagna, dove oltre che per le europee si vota anche per 255 Comuni, è la Regione con la più alta affluenza alle urne, di circa sei punti percentuali superiore alla media nazionale. Alle 12, infatti ha votato poco meno del 32% degli aventi diritto. Visto che l'ultima volta che si è votato di sabato e domenica è stato quindici anni fa, i raffronti sono complicati.

Come prevedibile, l'affluenza alle urne è più alta nei Comuni dove si vota anche per i sindaci come a Modena (34,2%), Forlì (35,5%), Cesena (34,2%), Reggio Emilia (33,2%). Particolarmente alta l'affluenza a Ferrara, dove ha votato il 41,8%. Dati comunque più alti rispetto a comuni come Bologna (30%) dove non si vota per il sindaco.



