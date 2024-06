Studio per radioterapia più breve del tumore alla mammella

Uno studio che ha l'obiettivo di ridurre le sedute di radioterapia per le pazienti affette da tumore alla mammella, garantendo un percorso di cura più breve.

E' stato presentato a 3.000 colleghi al congresso europeo di Radioterapia oncologica a Glascow, in Scozia, dal dottor Bruno Meduri, della Radioterapia dell'azienda ospedaliero universitaria di Modena, protagonista insieme alla Radioterapia dell'Ausl di Bologna, davanti a 3.000 colleghi.

Lo studio internazionale multicentrico randomizzato sull'irradiazione parziale della mammella ha coinvolto 35 centri a livello europeo e oltre 3.300 pazienti (tra Italia, Olanda, Israele, Svizzera e Spagna e di cui circa 1.200 arruolate dalle Radioterapie di Modena e di Bologna-Ospedale Bellaria) affette da neoplasia mammaria in stadio iniziale sottoposte ad intervento di chirurgia conservativa e successiva radioterapia.

I risultati hanno confermato che un'irradiazione parziale della mammella (solo il letto chirurgico) ha la stessa efficacia in termini di controllo di malattia rispetto all'irradiazione totale della mammella (che ad oggi rappresenta lo standard per queste pazienti), offrendo quindi una terapia in 1 settimana anziché in 3-5 settimane. L'obiettivo innovativo è ridurre il numero totale di sedute di radioterapia a sole 5, migliorando la qualità della vita delle pazienti.

Il progetto era nato grazie alla collaborazione tra gli allora direttori della Radioterapia Oncologica dell'Azienda Usl bolognese, Giovanni Frezza, e dell'Azienda modenese, Filippo Bertoni, nell'ambito di un progetto co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.



