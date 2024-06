Al Di Meola apre in Trio il Riccione Summer Jazz 2024

Dal debutto come leader nel 1976 in Land of the Midnight Sun, la storia di un artista che ha saputo fare della sua musica il tratto distintivo di un'intera epoca, con quattro album d'oro, due di platino, più di sei milioni di dischi venduti in tutto il mondo e numerose nomination e premi ai Grammy: Al Di Meola aprirà in Trio il 27 luglio, al Riccione City Eye, il cartellone di Riccione Summer Jazz 2024, che fino a domenica 4 agosto proporrà concerti in prima assoluta, incontri e mostre nel cuore della Perla Verde.

Il programma, presentato oggi alla stampa, prevede tra l'altro alcuni omaggi importanti: all'alba del 28 luglio, alla spiaggia 88-89, sarà ricordato Pino Daniele con Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al piano; la stessa sera in piazzale Ceccarini "rivivrà" Henry Mancini, a cent'anni dalla nascita, con l'Orchestra Jazz ritmico-sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro diretta da Massimiliano Rocchetta; il 2 agosto omaggio a Edith Piaf, con Cristina Zavalloni voce e arrangiamenti, Cristiano Arcelli sax alto, sax soprano, flauto, arrangiamenti, Giancarlo Bianchetti chitarra, Manuel Magrini pianoforte, Stefano Senni contrabbasso, Alessandro Paternesi batteria. Ci sarà anche un omaggio alla canzone napoletana all'alba del 4 agosto alla spiaggia 75. Tra gli altri appuntamenti in piazzale Ceccarini, il Trio Jazz della Filarmonica della Scala (Emanuele Pedrani pianoforte, Attilio Zanchi contrabbasso, Giuseppe Cacciola batteria) il 30 luglio, un 'Tribute funky soul da James Brown a Ray Charles' con Andrea Mingardi l'1 agosto, 'Casadei secondo me' con il quartetto di Simone Zanchini il 3 agosto e a seguire una rielaborazione sinfonica delle musiche del violinista e compositore Secondo Casadei affidata alla Pop Fusion Orchestra diretta da Giorgio Babbini, sempre con Zanchini special guest alla fisarmonica. Ed ancora, Melissa Aldana, sax tenore, con la sua formazione stabile in quartetto il 29 luglio. Chiude il 4 agosto 'Change!', con Uri Caine e una formazione inedita in prima assoluta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA