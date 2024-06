Wenders e Garrone per i 20 anni dell'Arena Puccini a Bologna

BOLOGNA, 07 GIU - Tre mesi di film d'autore, anteprime e incontri, per festeggiare i primi vent'anni di "slow cinema" dell'Arena Puccini di Bologna, la cui programmazione, dal 13 giugno al 9 settembre a cura della Cineteca di Bologna e di Ibc Movie, parte dal pluripremiato Anatomia di una caduta di Justine Triet, vincitore dell'Oscar 2024 come miglior sceneggiatura originale e della Palma d'oro al Festival di Cannes.

L'Arena Puccini, con la sua programmazione nel parco del Dopolavoro ferroviario di Bologna, è il cinema all'aperto che da molti anni - è stato ricordato da Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca bolognese - registra il maggior numero di incassi a livello nazionale, con biglietti per i film italiani ed europei a 3,50 euro grazie all'iniziativa del ministero della Cultura "Cinema Revolution - Che Spettacolo l'Estate". Dunque, il meglio dei film della scorsa stagione, le prime visioni e gli appuntamenti con i registi, italiani e non solo: tra gli ospiti in arrivo Michele Riondino regista esordiente di Palazzina Laf, Margherita Vicario per il film Gloria con la sceneggiatrice Anita Rivaroli, Wim Wenders per Buena Vista Social Club e per l'ultimo acclamato Perfect Days, Riccardo Milani per presentare il suo Un mondo a parte, Marco D'Amore con Caracas e l'atteso ritorno di Matteo Garrone, già presente l'anno scorso per l'anteprima di Io capitano e ora per festeggiare i 6 David di Donatello che nel frattempo si è aggiudicato.

Non mancheranno alcuni dei film più amati dal grande pubblico come C'è ancora domani di Paola Cortellesi, la commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese Cento domeniche, e il noir Adagio, con cui Stefano Sollima ha chiuso la cosiddetta "trilogia della Roma criminale" iniziata con Romanzo criminale - La serie e proseguita con Suburra. Sullo schermo della Puccini arriveranno anche Confidenza di Daniele Luchetti, L'ultima volta che siamo stati bambini di e con Claudio Bisio, Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi, Enea di Pietro Castellitto e Challengers di Luca Guadagnino. Molti dei film italiani in programma fanno parte della rassegna "Accadde domani" che festeggia 30 anni di programmazione organizzata dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione. Come di consueto, nella seconda parte della programmazione, da agosto fino al 9 settembre, arriveranno le anteprime del prossimo anno. All'Arena Puccini è attivo il servizio Movie Reading che consente di ascoltare in cuffia l'audio-descrizione del film tramite smartphone o tablet.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA