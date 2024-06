Post social inneggianti al nazismo, un denunciato a Parma

PARMA, 07 GIU - Pubblicava su un social popolare nel mondo filorusso fotografie e messaggi dove inneggiava al nazismo, al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia. Post non solo pieni di insulti ma anche evocativi di atteggiamenti violenti. Per questo motivo un uomo residente in provincia di Parma è stato denunciato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Il provvedimento è arrivato anche dopo la perquisizione della sua abitazione dove gli inquirenti hanno trovato testi, opuscoli e magliette riconducibili all'ambiente neo-nazista. Inoltre sono state avviate attività di verifica del materiale informatico rinvenuto (smartphone, tablet, computer portatile). L'uomo, stando ai primi accertamenti, sarebbe collegato a un gruppo operativo che appariva anch'esso di ispirazione neonazista, anche se in provincia di Parma risulterebbe essere l'unico affiliato. Le indagini sono state condotte dalla Digos di Parma e dal Centro Operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle comunicazioni Emilia Romagna di Bologna che, da accertamenti sulla rete, avevano individuato i primi post.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA