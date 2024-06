Un'app per migliorare il cammino dei pazienti con Parkinson

BOLOGNA, 06 GIU - Un'applicazione pensata per aiutare le persone con malattia di Parkinson ad allenare regolarmente la propria capacità di camminare. È 'Walking Tall', un'app gratuita nata da un progetto internazionale coordinato dal bioingegnere Matthew A. Brodie, PhD dell'University of New South Wales di Sidney (Australia) e la cui diffusione internazionale è stata resa possibile anche grazie alla compartecipazione attiva dell'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

L'app, che può essere scaricata gratuitamente per dispositivi Apple e Android, è uno strumento di re-allenamento al cammino che offre la possibilità alle persone con malattia di Parkinson di personalizzare il tempo e il ritmo di allenamento della camminata, utilizzando un metronomo con tre distinte velocità.

Un recente studio clinico, spiega l'Ausl di Bologna, ha dimostrato che chi utilizzava questa nuova tecnologia è stato in grado di camminare per un tempo quasi tre volte superiore a chi utilizzava gli strumenti tradizionali. Originariamente disponibile nella sola lingua inglese, l'applicazione è stata tradotta e adattata in altre lingue, tra cui l'italiano. In particolare, quest'ultima è stata curata da un team guidato da Fabio La Porta, dirigente medico dell'Unità di Neuroriabilitazione dell'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche bolognese.

