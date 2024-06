Solids chiude con aziende e visitatori in crescita

Si è conclusa a Parma la due giorni di Solids, la fiera della lavorazione la trasformazione, l'analisi, il trasporto e lo stoccaggio dei materiali in polveri, granuli e dei solidi sfusi. "Siamo molto felici di come è andato l'evento: abbiamo aperto con la presenza di oltre il 30% di aziende in più rispetto allo scorso anno e possiamo già dire che anche il numero dei visitatori è notevolmente aumentato", ha dichiarato Ginevra Colombo Ercole, responsabile dell'evento.

La manifestazione tornerà in Fiere di Parma l'11 e 12 febbraio 2026: "Abbiamo deciso di rendere questo evento biennale e di collocarlo a febbraio e non più a giugno. Una scelta concordata con i nostri partner, con gli espositori e con le industrie con cui lavoriamo, che crediamo possa permetterci di espanderci e di dare risposte sempre più adeguate alle esigenze del nostro mercato di riferimento", spiega Ercole.

Grande spazio, nel corso di questa edizione di Solids, è stato dato agli approfondimenti, a partire dalla conferenza sulla 'Scorrevolezza delle polveri e dei materiali granulari'.

Nel corso della mattinata si parlato anche di plastica nella tavola rotonda dedicata al riciclo organizzata da RePlanet Magazine. Il pomeriggio ha visto un focus sulla intelligenza artificiale, col talk show organizzato da Tecnoedizioni. A chiudere la serie di convegni sui temi caldi del settore l'incontro sui software di manutenzione preventiva integrati nei sistemi di vagliatura e quello sulle normative e la sicurezza nelle messe a terra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA