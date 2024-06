Sindaco di Ravenna, 'Bignami minaccia gli alluvionati'

BOLOGNA, 06 GIU - "Il vice ministro Bignami annuncia per la decima volta un imminente decreto che risarcirebbe, questa volta per un massimo di 6000 euro, i mobili delle famiglie alluvionate. Il video prosegue poi con una tutt'altro che velata minaccia, di non stanziare nemmeno questa cifra palesemente insufficiente se non si interrompono immediatamente le critiche". Lo denuncia il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Il riferimento è a un comizio elettorale fatto in occasione delle comunali a Castel Bolognese (Ravenna) in cui il vice ministro dice che "sono pronti 6mila euro per ogni cittadino, ma - prosegue - se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un'arma di lotta politica glielo diciamo con franchezza: siamo pronti anche a non darglieli".

"Mi chiedo - dice de Pascale - se Bignami per i mobili di casa sua abbia speso più o meno di 6000 euro. Prendo invece atto che dopo i comunicati stampa miei e dei comitati la cifra proposta da Bignami è salita da 5000 a 6000 euro, lo informo che noi romagnoli non siamo soliti farci ricattare e se servirà sono disponibile a fare altri 24 comunicati fino a raggiungere la cifra richiesta di 30 mila euro".

