Operazione al cuore con robot a Modena, prima volta in E-R

MODENA, 06 GIU - Eseguito a Modena all'Hesperia Hospital, ospedale del Gruppo Garofalo Healt Care accreditato al servizio sanitario nazionale, il primo intervento di cardiochirurgia robotica in Emilia-Romagna. L'operazione, che si è svolta lo scorso 18 maggio ed è stata eseguita dall'equipe del professor Alberto Albertini, è stata effettuata su un paziente di 76 anni altrimenti inoperabile, affetto da una complessa patologia coronarica coinvolgente il tronco comune della coronaria sinistra e, appunto, inoperabile con le tecniche tradizionali per via di una 'aorta a porcellana'. L'operazione è stata eseguita grazie al robot 'Da Vinci'.

Questo tipo di interventi, come sottolineato dallo stesso Hesperia Hospital, "riduce sensibilmente l'invasività delle operazioni e consente più rapidi interventi di recupero fisico del paziente". L'intervento è stato eseguito senza aprire il torace del paziente, attraverso l'introduzione di strumenti miniaturizzati che vengono inseriti nel corpo attraverso minuscoli fori e poi collegati a un sofisticato sistema robotico che permette al chirurgo di manovrarli da remoto, grazie a una consolle posizionata fuori dal campo operatorio che riproduce i più fini movimenti della mano. Il sistema di navigazione permette al chirurgo di eseguire l'intervento come se si trovasse all'interno del paziente.

