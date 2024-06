Omaggio a Merce Cunningham al Ravenna Festival

RAVENNA, 06 GIU - Ha il sapore di un "evento", in linea con gli events, gli "accadimenti" di danza e musica site specific tanto amati da Merce Cunningham (ne creò più di ottocento), la serata che il Ballet de l'Opéra de Lyon dedica al maestro indiscusso del contemporaneo. In Cunningham Forever, a Ravenna Festival in esclusiva italiana il 7 giugno alle 21 al Teatro Alighieri, il nuovo direttore artistico della compagnia, Cédric Andrieux, riesce a curvare il tempo della lunga carriera artistica di Cunningham nell'arco di due soli titoli, Beach Birds e Biped. Il primo, creato nel 1991, in stretta sintonia con John Cage, è uno dei pochi lavori della storica coppia con un'eco non del tutto astratta. Ispirato alle movenze dei gabbiani sulla spiaggia (richiamati dai costumi di Marsha Skinner), mantiene il focus sul fraseggio della danza, lasciando liberi gli interpreti di trovare i loro spazi e i ritmi.

L'abbagliante Biped del 1999 rappresenta invece la "svolta" artistica di Cunningham dopo la morte di Cage, avvenuta nel 1992. Un corpo a corpo fisico e virtuale che i danzatori intraprendono con i loro ologrammi proiettati sul fondale. A suggellarne la freschezza pioniera, la musica di Gavin Bryars e del suo ensemble che tornano a punteggiare dal vivo l'interazione fra danza e tecnologia.

A distanza di quindici anni dalla sua scomparsa nel 2009, Merce Cunningham continua a lanciare bagliori geniali attraverso la memoria di chi l'ha conosciuto e interpretato, come Cédric Andrieux, che da danzatore nella sua compagnia ebbe modo di ballare dal 1999 al 2007, prima di entrare nel Ballet de Lyon, di cui oggi tiene le redini.

