Hors du temps di Olivier Assayas apre il 7 giugno Biografilm

BOLOGNA, 06 GIU - Con l'anteprima italiana del film Hors du temps, l'opera più autobiografica di Olivier Assayas, il 7 giugno alle 21 al Pop Up Cinema Arlecchino, si inaugura la 20esima edizione di Biografilm Festival, in programma fino al 17 giugno a Bologna e online su MYmovies ONE.

Hors du temps è una sorta di diario intimo che esplora legami familiari con un'emozionante narrazione che riporta al tempo sospeso dell'aprile 2020. In sala l'attore protagonista Micha Lescot e il regista Oliver Assayas che riceverà il Celebration of Lives Award, riconoscimento che ogni anno Biografilm assegna alle persone che con le loro vita e opere hanno impresso un segno importante nell'arte e nella società. La protagonista Nine D'Urso, modella e attrice, sarà invece a Biografilm sabato 8 giugno. Tra le novità di quest'anno di Biografilm Festival, c'è un percorso dedicato alla fascia "teen": 14 film al prezzo di 1 euro ciascuno con l'abbonamento Biografilm TEEN, per chi ha da 14 anni in su e frequenta le scuole superiori. Primo appuntamento, I Am the River, the River Is Me di Petr Lom, in anteprima italiana al Cinema Lumière sempre il 7 alle 18. Il film esplora il profondo legame tra il popolo Maori e il fiume Whanganui, considerato un'entità viva.

Attraverso un viaggio in canoa lungo questo fiume, Petr Lom ci guida in un viaggio alla scoperta del legame intimo dell'uomo con la natura e lancia un appello che invita a riflettere sul ruolo dell'umanità in rapporto al pianeta che abitiamo.

