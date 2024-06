BOLOGNA, 06 GIU - Fra la Via Emilia e il West: 40 anni dallo storico concerto del 1984, Francesco Guccini torna in Piazza Maggiore a Bologna il 17 giugno alle 21,45 in occasione della prima serata di Sotto le stelle del cinema, la manifestazione promossa dalla Cineteca di Bologna nell'ambito di Bologna Estate. Il cantautore dialogherà con Massimo Cotto tra ricordi e suggestioni di una serata che 40 anni fa vide scendere in quella stessa piazza più di 150.000 persone per celebrare i 20 anni di carriera del Maestrone.

Una kermesse che ha visto sul palco il 21 giugno 1984, oltre a Francesco Guccini, Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, i Nomadi, l'Equipe 84, Claudio Lolli, Giampiero Alloisio, Deborah Kooperman, Pierangelo Bertoli e i Viulàn. Come raccontano le cronache dell'epoca, si trattò di una serata rimasta negli annali e che sarà proiettata al termine del dialogo tra Francesco Guccini e Cotto.

