Docenti Belle Arti Bologna votano stop Erasmus con Israele

Il collegio dei docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna ha votato a maggioranza una mozione per interrompere l'accordo Erasmus (mobilità di docenti e studenti) con un istituto di design israeliano, lo Shenkar - Engineering Design Art di Tel Aviv, dall'anno accademico 2024/2025. La decisione è stata presa come "gesto simbolico" e sarà al vaglio del prossimo Consiglio dell'Accademia in programma il prossimo 13 giugno. Sarà rispettata la conclusione della mobilità degli studenti ospiti, due dei quali tra l'altro palestinesi.

