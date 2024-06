Dal drone soccer al volo con la 'jet suit', le novità al Wmf

BOLOGNA, 06 GIU - Wmf - We make future svela le "esperienze dal futuro" che ha in serbo per l'area fieristica di Bologna che dal 13 al 15 giugno ospita la "Fiera internazionale e Festival sull'Innovazione: AI, Tech & Digital" organizzata da Search On Media group. Dal drone soccer all'uomo che volerà con la tuta "jet", dai robot a gallerie d'arte appannaggio dell'intelligenza artificiale, tante sono le novità su cui si alzerà a breve il sipario.

Tra le attrazioni in programma spicca il Drone Soccer, che occuperà uno spazio di 260 metri quadrati in fiera con due aree di gioco, una dedicata al club challenge internazionale portato per la prima volta in Europa proprio dal Wmf, e una dedicata al gioco per i partecipanti che potranno testare con mano l'eSport guidati dalla Fida - Federation of International Drone Soccer Association. Altro momento atteso, in programma il 13 giugno, è l'esibizione di volo della Jet Suit di Gravity Industries: un esempio di fusione tra innovazione tecnologica, robotica e intrattenimento. Il pubblico avrà l'occasione di vedere un essere umano librarsi in volo grazie a una tuta con propulsori.

Anche l'arte ricoprirà un ruolo importante nella sua declinazione tecnologica, con la presenza di eclettici buskers che porteranno il proprio talento negli spazi della fiera, ma anche degli artisti che tra arte digitale e tradizionale saranno presenti nell'area comics. Inoltre, grazie alla call in collaborazione con Prompt Magazine, sono giunte centinaia di candidature da artisti dell'AI attivi in Italia e all'estero: le loro opere, generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e finalizzate a sensibilizzare su temi come legalità, cambiamenti climatici, pace, inclusione e accessibilità, trasformeranno gli spazi della fiera in una galleria d'arte.

